Vorwürfe in ARD-Bericht : Saskia Esken soll gegen Arbeitsrecht verstoßen haben

Hat die neue SPD-Chefin Saskia Esken als frühere Vizevorsitzende des Landeselternbeirats Baden-Württemberg einer Mitarbeiterin im Jahr 2012 unrechtmäßig gekündigt? Das RBB-Magazin „Kontraste“ in der ARD hatte am Donnerstagabend über einen entsprechenden Vorwurf in einem Beitrag berichtet. Demnach sollen rechtliche Zweifel an dem Vorgehen der 58-Jährigen bestehen.