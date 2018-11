SPD-Chefin Andrea Nahles nennt die Lage „sehr ernst“

Berlin Zum Auftakt der SPD-Klausur stürzen die Umfragewerte der Partei auf 13 Prozent. Dass in der CDU auch der personelle Umbruch bereits begonnen hat, setzt die Partei zusätzlich unter Druck.

Für SPD-Chefin Andrea Nahles hätte der Klausurauftakt am Sonntag Abend unter keinem schlechteren Vorzeichen stehen können. Nach den vergeigten Landtagswahlen in Bayern und Hessen rutschten die Sozialdemokraten in neuen Umfragen bundesweit auf 14 (Emnid) und 13 Prozent (Forsa) ab. Dass diese desaströsen Werte auch den Ruf nach einer Neubesetzung der Parteispitze befördern, ist Nahles klar. Sie rief Möchtegern-Kandidaten auf, aus der Deckung zu kommen: „Wenn jemand meint, es schneller oder besser zu können, soll er sich melden.“

Die Diskussion in der SPD sei bislang geprägt durch die Angst vor Neuwahlen, also davon, dass es noch schlimmer kommen könne. „Aber schlimmer geht immer“, erklärte der Fraktionschef. Wenn die Partei in den nächsten Wochen keine klare Perspektive sehe, dann „können wir nicht bis zum Ende der Legislaturperiode weitermachen“, meinte Kutschaty. Das Grummeln an der Basis werde erst aufhören, wenn langfristig stabile Renten, Änderungen bei Hartz IV und ein gerechtes Steuersystem in den Mittelpunkt gerückt würden. Diese Punkte gingen zwar über den Koalitionsvertrag hinaus, „aber sonst macht es keinen Sinn mehr, mit der Union zu regieren“, erklärte der einflussreiche NRW-Sozialdemokrat. Damit spricht Kutschaty vielen Genossen im Land aus dem Herzen. Selbst jene, die in dem größten SPD-Landesverband zunächst die große Koalition befürwortet hätten, seien heute mehrheitlich dagegen, hieß es.