Putschgerüchte gegen Andrea Nahles : Kommt es jetzt zur Revolution in der SPD?

Berlin In der SPD liegen die Nerven angesichts schlechter Umfragewerte und Wahlaussichten blank. Der Unmut gegenüber Andrea Nahles verstärkt sich, Putschgerüchte machen die Runde. Aber kommt es am Montag nach der Europa- und der Bremenwahl wirklich zur Revolution?

In Bremen, so scherzten Sozialdemokraten viele Jahre lang, würde es ja genügen, einen Besenstiel mit einem SPD-Schild auf den Marktplatz zu stellen – der Wahlsieg sei dann schon sicher. Diese Gewissheit währte mehr als 70 Jahre lang, jetzt ist sie Vergangenheit. An diesem Freitag muss für die SPD nicht nur ein Besenstiel auf dem Marktplatz stehen, es rückt die gesamte Parteiprominenz an, um die Wahl am Sonntag noch irgendwie zu drehen. Parteichefin Andrea Nahles wird am Nachmittag da sein, Vizekanzler und Finanzminister Olaf Scholz, Außenminister Heiko Maas, Generalsekretär Lars Klingbeil, Juso-Chef Kevin Kühnert und mehrere Parteivizes, darunter Manuela Schwesig, Thorsten Schäfer-Gümbel und Ralf Stegner. Das letzte Aufgebot vor dem historischen Desaster an der Weser?