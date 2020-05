Deutliche Worte vom SPD-Chef : Norbert Walter-Borjans gegen staatliche Autokaufprämie

Berlin Geht es nach dem Willen des SPD-Vorsitzenden Walter-Borjans, wird es keine staatliche Auto-Kaufprämie geben. „Die Auto-Konzerne sollen zuerst einmal auf die satten Gewinne der vergangenen Jahre zurückgreifen, bevor sie nach den Steuerzahlern rufen.“

An diesem Dienstag ist ein „Autogipfel“ mit Kanzlerin Angela Merkel geplant. Die Branche fordert angesichts der schweren Belastungen durch die Corona-Krise staatliche Hilfen, Merkel hatte aber am Donnerstag gesagt, die Branche könne nicht mit speziellen Anreizen rechnen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) plädiert für eine „Innovationsprämie“, die Kaufprämien an Klimaschutz bindet. Am Montag will er darüber mit seinen Kollegen aus Baden-Württemberg und Niedersachsen sprechen.