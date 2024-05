Bundeskanzler fordert Erhöhung SPD-Chef Lars Klingbeil will 14 Euro Mindestlohn

In der Diskussion um den Mindestlohn hat SPD-Chef Lars Klingbeil eine deutliche Erhöhung gefordert. Von der Mindestlohnkommission erwarte er, „dass es einen einheitlichen Vorschlag gibt. Der kann der nur bei 14 Euro liegen“, sagte Klingbeil am Mittwoch in der ARD-Sendung „Maischberger“.