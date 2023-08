SPD-Vorsitzender Lars Klingbeil „Mir geht es nicht um Haltungsnoten“

Klingbeil Wenn Konservative über eine Agenda 2030 reden, dann meinen sie damit Abbau von Arbeitnehmerrechten und weniger Sozialstaat, also mehr arbeiten, später in Rente gehen. Das mache ich mir ganz sicher nicht zu eigen. Drei Dinge sind wichtig für eine starke Wirtschaft: Den Fachkräftemangel in den Griff bekommen, die Strompreise senken plus Erneuerbare ausbauen und Bürokratie abbauen, damit wir schneller werden in Planungs- und Genehmigungsverfahren. Da sind wir in der Ampel dran. Und wir brauchen Investitionen in Klimaneutralität und in die passende Infrastruktur. Jeder Euro, den wir in die Transformation unserer Wirtschaft stecken, ist ein Euro für zukünftigen Wohlstand und gute Arbeitsplätze. Und ich glaube, da können wir noch mehr tun.