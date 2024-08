Auszeichnung im Karneval SPD-Chef Klingbeil erhält Orden wider den tierischen Ernst

Lars Klingbeil hat in seinem Büro eine E-Gitarre stehen. Mit 13 Jahren fing er an, das Instrument zu lernen. Später gründete er eine Schülerband, trat mit ihr auf, war auch Sänger. Heute ist Klingbeil SPD-Chef, musikalisch ist er geblieben. Und einen seiner größten Auftritte hatte er wohl im vergangenen Jahr, als er in Aachen bei der Verleihung des Ordens wider den tierischen Ernst an Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) in die Bütt gestiegen war. Für trockene Sprüche, viel Understatement und eine musikalische Einlage auf der Ukulele bekam er damals Standing Ovations.