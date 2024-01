SPD-Vorsitzender Lars Klingbeil „Ich rate meiner Partei, sich auf die arbeitende Mitte zu konzentrieren“

Klingbeil Wir müssen jetzt abwarten, wie groß die Schäden wirklich sind. Ich bin dankbar dafür, wie die Bürgerinnen und Bürger gemeinsam mit den Einsatzkräften Hand in Hand gegen die Wassermassen gekämpft haben. Ich habe das in meinem Wahlkreis sehr konkret erlebt und war beeindruckt, wie Menschen in der Not zusammenhalten. Der Bund steht mit in der Verantwortung, zu helfen. Wie das finanziert wird, muss geklärt werden. Aber für mich ist sehr klar, wenn wir vor der Entscheidung stehen, ob wir an der Schuldenbremse festhalten oder ob wir den Menschen in den Hochwassergebieten helfen, dann entscheide ich mich für letzteres.