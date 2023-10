Entwicklungen in Nahost SPD-Außenpolitiker dringt auf Paradigmenwechsel gegenüber Iran

Denn die Lage in Israel und dem Gazastreifen spitzt sich derzeit zu. In den Gesprächen wird es unter anderem darum gehen, wie die rund 200 Geiseln der Hamas im Gaza-Streifen befreit werden können – darunter auch mehrere Deutsche. Außerdem will Scholz seinen Beitrag dazu leisten, einen Flächenbrand in der Region zu verhindern. Bei dem Terrorangriff der Hamas auf Israel wurden mehr als 1400 Menschen getötet. Israel reagierte mit Gegenangriffen auf den Gazastreifen, bei denen bis Montag mindestens 2750 Menschen ums Leben kamen.