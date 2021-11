Bekämpfung der Pandemie : Ampel-Parteien bereiten Entwurf für neue Corona-Gesetze vor

Berlin Das Gesetz soll auch nach dem Ende der "epidemischen Notlage" Ende November 2G- und 3G-Regelungen ermöglichen. Auch Maskenpflicht und Abstandgebote könnten dann bis ins nächste Jahr hinein gelten.

Die Ampel-Parteien wollen an diesem Montag einen gemeinsamen Gesetzentwurf für die Rahmenbedingungen der weiteren Bekämpfung der Corona-Pandemie präsentieren. "Am Montag werden wir dem Parlament einen Gesetzentwurf zur angemessenen und entschlossenen Bekämpfung von Corona vorlegen", sagte der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Dirk Wiese der Zeitung "Die Welt". Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt sagte am Abend in der ARD-Sendung „Anne Will“: „Das sagen wir morgen im Parlament natürlich und den Fraktionen als erstes“. Zu Details wollte sie sich noch nicht äußern.