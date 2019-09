Genossen suchen neue Führung : Acht Teams treten im Paarlauf im Kampf um die SPD-Spitze an

Acht Teams treten im Paarlauf im Kampf um die SPD-Spitze an

Berlin Am Abend um 18 Uhr endet die Bewerbungsfrist für den SPD-Parteivorsitz. Voraussichtlich acht Paare aus je einer Frau und einem Mann werden sich über sechs Wochen auf 23 Regionalveranstaltungen einen innerparteilichen Wahlkampf um die Parteispitze liefern.

Für den Parteivorsitz treten mehr Gegner als Befürworter der großen Koalition an. Im Folgenden ein Überblick über das Verfahren und die Teams:

VERFAHREN : Bis zum Sonntagnachmittag hatten acht Paare ihre Kandidaturen angemeldet - und alle acht haben nach SPD-Angaben die Bedingung erfüllt, dass sie von einem Landesverband, einem Bezirk oder fünf Unterbezirken nominiert wurden. Formal zugelassen wurden vom Wahlvorstand bisher sechs Teams, für die beiden anderen wird dies am Montag folgen. Vier Einzelbewerber haben voraussichtlich nicht die erforderliche Unterstützung gefunden, um beim Mitgliederentscheid anzutreten.

Vom 4. September (Saarbrücken) bis zum 12. Oktober (München) werden sich die acht Teams mit 16 Kandidatinnen und Kandidaten auf den Regionalkonferenzen der Basis präsentieren. Vom 14. bis 25. Oktober stimmen die etwa 430.000 SPD-Mitglieder per Post oder online ab. Das Ergebnis wird am 26. Oktober mitgeteilt. Wenn kein Team eine absolute Mehrheit erreicht, gibt es einen zweiten Mitgliederentscheid zwischen den beiden bestplatzierten Teams - es sei denn, das zweitplatzierte Team verzichtet. Dann gilt das Gewinnerteam des ersten Entscheids als Wahlvorschlag für den Bundesparteitag, der vom 6. bis 8. Dezember in Berlin tagt. Es wird erwartet, dass die Delegierten dem Basisvotum folgen - aber verpflichtet sind sie dazu nicht.