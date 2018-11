Kritiker von Andreas Nahles: SPD-Abgeordneter Bülow tritt aus Partei aus

Berlin Der SPD-Abgeordnete Marco Bülow tritt offenbar aus der SPD aus. Der 47-Jährige ist seit Wochen ein scharfer Kritiker des Kurses von Parteichefin Andrea Nahles.

Für die ohnehin schon unter Druck stehende Nahles ist der Parteiaustritt eine weitere Hiobsbotschaft. Einzelheiten zu seinen Beweggründen will Bülow an diesem Dienstag in einer Pressekonferenz in Berlin bekannt geben. Der gelernte Journalist vertritt den Wahlkreis Dortmund I. Er sitzt seit 2002 im Bundestag.