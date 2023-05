SPD feiert 160-jähriges Jubiläum „Aus der Geschichte für die Zukunft lernen“

Scholz spannt den Bogen von der Gründung der Sozialdemokratie bis hin zur heutigen deutschen Unterstützung der Ukraine „Diesen Krieg gegen die Ukraine und auch gegen alle Werte und Prinzipien, für die unsere Partei seit 160 Jahren steht - diesen Krieg darf und wird Russland nicht gewinnen.“ Es gibt Applaus im Willy-Brandt-Haus. Scholz betont, dass gerade die SPD sich in dem Konflikt klar an die Seite der Ukraine stellen müsse. Denn es liege auch an der Entspannungspolitik des früheren Kanzlers Brandt, dass heute in Europa die Prinzipien der Nichtanwendung der Gewalt, Unverletzlichkeit der Grenzen, territoriale Integrität der Staaten und das Selbstbestimmungsrecht der Völker gelten würden. „Dieses bittere Kapitel der Geschichte unseres Kontinents, heraufbeschworen von Wladimir Putin in seinem imperialistischen Wahn, wird damit enden, dass sich die freie Ukraine als vollwertiges Mitglied der Europäischen Union anschließt“, betont Scholz.