Gesundheitsminister Jens Spahn in Genf : Wenigstens auswärts ein Heimspiel

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) reiste jetzt zur WHO nach Genf und dann weiter nach Slowenien. Foto: AP/Annegret Hilse

Bei seiner Corona-Dienstreise nach Genf und Ljubljana wird Bundesgesundheitsminister Jens Spahn mit viel Lob bedacht. Der Minister gefällt sich in seiner Rolle als internationaler Krisenmanager. Doch die Corona-Probleme sind deshalb nicht weg.

Von Hagen Strauß

Am Eingang der Weltgesundheitsorganisation wird Jens Spahn mit einem großen Banner empfangen: „Health for all“, ist zu lesen. Gesundheit für alle. Der in Deutschland dafür zuständige Minister, der in den letzten anderthalb Jahren die Corona-Krise mal schlecht, mal recht gemanagt hat, ist nach Genf gereist. An der Avenue Appia 20 hat die WHO ihren Sitz in einem tristen Gebäude. Von dort wird der weltweite Kampf gegen das Virus organisiert, vor allem die Hilfe für ärmere Länder. Ausgerechnet auswärts hat Spahn ein Heimspiel.

Für den Bundesgesundheitsminister ist es eine Reise in eine andere Welt, in eine für ihn schönere. Spahn wird überall als Anführer im Krisenkampf gelobt. So viel Zuspruch ist dem 41-Jährigen in Deutschland schon lange nicht mehr zuteil geworden. Im Gegenteil – für Spahn waren die letzten Pandemie-Monate wohl die härtesten seiner politischen Karriere.

Er startete als Supermann im Kampf gegen Corona, stürzte dann regelrecht ab; er wurde als Unions-Kanzlerkandidat gehandelt, nun muss er nach der Bundestagswahl um seine Position bangen. Manch einer in der CDU sagt, Spahn sei seinen Job nach der Wahl los; andere betonen, er dürfe unter einem Kanzler Armin Laschet weitermachen, aber nur, um die Scherben der Krise aufzukehren.

Zumindest hat der Mann aus NRW bewiesen, dass er Nerven aus Stahl hat. Auch Vorwürfe wegen fragwürdiger Masken-Beschaffung haben ihn kalt gelassen. Der Minister ist fest davon überzeugt, dass am Ende seine Leistungen als Krisenmanager doch noch wahrgenommen werden. Nur: Sollte die vierte Welle über das Land rollen, muss er wieder aufpassen, nicht erneut unterzugehen. Diesmal sind wegen der Impfungen die Voraussetzungen jedoch günstiger für Spahn. Er sagt, bei einer Impfquote von 75 Prozent für über 12-Jährige „haben wir eine gute Chance, dass wir im Herbst und Winter nur noch die Basic-Maßnahmen Distanz, Hygiene, Masken benötigen.“ Darauf baut Spahn.

Die Probleme daheim sind jetzt weit weg. In Genf wird er mit Zuspruch überschüttet. Spahn genießt es. Nachdem eine Finanzvereinbarung über weitere 260 Millionen Euro für die Behörde unterschrieben ist, posiert er stolz mit WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus. Alles in allem hat die Bundesregierung seit Beginn der Pandemie der Organisation rund eine Milliarde Euro flexibel bereitgestellt. Mehr als jedes andere Land. Das verkündet Spahn mit unverhohlenem Stolz. Bei einer Podiumsdiskussion der Konrad-Adenauer-Stiftung in Genf argumentiert er in fast lupenreinem Englisch. Immer wieder wird während der Reise „German Leadership“, die deutsche Führungsstärke in der Krise gelobt. Spahn lebt auf. Er führt gerne. Wenn man ihn lässt.

Der Minister appelliert an andere Länder, mehr Geld zu geben. Laut WHO leisten zu wenige der 194 Mitgliedsstaaten einen fairen Beitrag. „Außerdem wird Deutschland wahrscheinlich mehr als die angekündigten 30 Millionen Impfdosen abgeben können", so Spahn. Spätestens 2022 werde es auch eine Überkapazität von mRNA-Impfstoffe wie dem von Biontech geben. Nur bei einer Sache erfüllt Spahn die Wünsche der WHO nicht – die Freigabe der Patente für die Impfstoffe lehnt er weiter ab.

„Das Patent zu haben, macht niemanden nächste Woche zum Impfhersteller“, begründet der Minister. WHO-Generaldirektor Tedros sieht das anders, gibt sich aber bewusst zurückhaltend in seiner Kritik. Der Mann, der nur „Doktor Tedros“ genannt wird, warnt davor, in den Industrieländern bereits die Auffrischungsimpfung zu planen, während in vielen Entwicklungsländern noch nicht einmal mit dem Impfen begonnen worden ist. Er hoffe, dass Mitte nächsten Jahres die Pandemie global besiegt sei. Bis dahin müssten „70 Prozent der Bevölkerung jedes Landes geimpft sein“. Und wenn nicht? Die Bekämpfung der Pandemie sei nicht nur aus humanitären Gründen notwendig, betont Spahn. Sondern auch wegen möglicher Migrationsbewegungen. Die Sorge vor einer neuen Flüchtlingswelle als eine Corona-Folge ist groß.

Die slowenische Hauptstadt Ljubljana ist die zweite Station von Spahns Corona-Dienstreise. Sein Amtskollege Janez Poklukar holt Spahn vom Hotel ab, man spaziert durch die Innenstadt bis zum Schloss, wo Gespräche der sogenannten Trio-Ratspräsidentschaft stattfinden. Slowenien hat derzeit die EU-Ratspräsidentschaft inne, Portugal und Deutschland hatten sie davor. Das Format dient dazu, Kontinuität zu wahren. Die portugiesische Gesundheitsministerin Marta Temido wird digital zugeschaltet.

Nach den Beratungen betont Spahn, Europa habe Stärke gezeigt in der Pandemie, aber auch Schwächen seien deutlich geworden. „Wir brauchen ein europäisches Robert-Koch-Institut“, fordert er deshalb. Dafür will Spahn das Europäische Zentrum für die Prävention und Kontrolle von Krankheiten (ECDC) umbauen und stärken. Er gibt auch hier den Ton an.