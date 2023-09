Erhöhte Beitragsbemessungsgrenzen der Sozialversicherung Gutverdienende sollen künftig wohl mehr zahlen

In der gesetzlichen Rentenversicherung und in der Arbeitslosenversicherung sollen demnach bis zu einem sozialversicherungspflichtigen Gehalt von 7550 Euro in West und von 7450 Euro in Ostdeutschland Beiträge fällig werden. Bisher lag die Grenze bei 7300 Euro im Westen und 7100 Euro im Osten.