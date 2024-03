Pläne für „neue Grundsicherung“ CDU will Bürgergeld massiv umbauen

Der Parteivorstand werde am Montag ein Konzept beschließen, das erhebliche Veränderungen am bisherigen System beinhalte, berichtete die „Süddeutsche Zeitung“ am Freitag. Grundsicherung stehe nicht jedem zu, sondern sei eine Unterstützung für diejenigen, die ihren Lebensunterhalt nicht durch eigene Arbeit oder Vermögen bestreiten könnten. Der Name „Bürgergeld“ führe deshalb in die Irre.