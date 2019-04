Über Instagram, YouTube und Telegram : Islamisten gehen subtiler bei Rekrutierung von Kindern vor

Berlin Islamisten umwerben Kinder und Jugendlichen in sozialen Medien stärker mit subtilen Botschaften. Gewaltdarstellungen und direkte militante Inhalte sind laut einem Bericht zurückgegangen. Entwarnung gibt es aber nicht.

Islamisten setzen bei der Rekrutierung von Kindern und Jugendlichen seltener auf militante Gewaltdarstellungen. „Deutschsprachige Kanäle und Profile aus dem dschihadistischen Umfeld verbreiten Inhalte inzwischen subtiler als in den Jahren zuvor“, sagte Stefan Glaser, Leiter von jugendschutz.net, am Dienstag bei der Vorstellung des Lageberichtes „Islamismus im Netz 2018“ in Berlin. Jugendschutz.net ist das gemeinsame Kompetenzzentrum von Bund und Ländern für den Schutz von Kindern und Jugendlichen im Internet. Es untersuchte für den Bericht 19.200 Onlineangebote mit islamistischen Inhalten.

Er führt den Rückgang vor allem auf drei Phänomene zurück: Zum einen verbreite der sogenannte „Islamische Staat“ weniger Inhalte, zum anderen kennen die Akteure die rechtlichen Grenzen und wissen, wie sie die Inhalte gewaltfreier und näher an der Lebensrealität der Jugendlichen gestalten können. Zudem würden islamistische Inhalte in den sozialen Medien häufiger durch die Anbieter gelöscht.

Giffey kündigte an, noch in diesem Jahr die Novellierung des Jugendmedienschutzes vorzulegen. Dabei sollten auch die Betreiber stärker in die Pflicht genommen werden, etwa durch sichere Voreinstellungen in Online-Chats, niedrigschwellige Melde- und Hilfesysteme oder klare Alterskennzeichnungen. "Anbieter von Plattformen und Diensten müssen sicherstellen, dass Kinder und Jugendliche nicht mit extremistischen Inhalten konfrontiert werden."