Personaldebatte in der SPD : SPD-Frauenorganisation pocht auf Generalsekretärin nach Klingbeil

Berlin Die SPD-Spitze sortiert sich neu, Generalsekretär Lars Klingbeil könnte künftig mit Saskia Esken die Partei führen. Jetzt fordert die Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen, dass auf Klingbeil eine Frau folgen müsste.

Zugleich forderte Noichl, dass bei einem Wechsel Klingbeils in den Parteivorsitz eine Frau als Generalsekretärin folgen müsse. „Sein Amt als Generalsekretär sollte dann aber wieder an eine Frau gehen. Parität fängt in der Spitze an und es gibt viele talentierte Frauen, die die SPD als Generalsekretärin gut nach außen vertreten könnten“, sagte Noichl. „Mit Olaf Scholz als Kanzlerkandidat und Rolf Mützenich als Fraktionschef wäre eine Generalsekretärin der logische Schluss“, so die ASF-Chefin.