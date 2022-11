Kleiner Parteitag der SPD : Sozialdemokraten sehen Deutschland in „Führungsrolle“

Bundeskanzler Olaf Scholz beim Debattenkonvent der SPD. Foto: dpa/Christophe Gateau

Berlin Auf einem Debattenkonvent stellt sich die SPD auf gesellschaftliche Umbrüche in Krisenzeiten ein. Kritik am eigenen Kanzler gibt es nicht, die Partei folgt auch dem SPD-Vorsitzenden Lars Klingbeil in seinem Kurs. Warum es in der SPD gerade ruhig ist.