Experten fordern Praxisgebühr und höheres Rentenalter Ökonomen warnen vor Kollaps des Sozialstaats

Damit steuere der Sozialstaat auf einen „Kipppunkt“ zu, denn qualifizierte jüngere Arbeitnehmer und Unternehmen würden diese Höhe der Lohnnebenkosten nicht mehr akzeptieren und das Land lieber verlassen — oder in die Schwarzarbeit gehen. „Entweder der Generationenvertrag wird neu aufgesetzt und insbesondere die Baby-Boomer-Generationen beteiligen sich noch kurzfristig an den von ihnen maßgeblich verursachten Folgen des demografischen Wandels oder aber die jüngeren Generationen werden den Generationenvertrag einseitig aufkündigen“, heißt es in der Studie. Letzteres hätte „dramatische Folgen für die Soziale Marktwirtschaft und die sich dann in Rente befindenden Baby-Boomer-Kohorten“. Diese geburtenstarken Generationen der 55- bis 65-Jährigen würden „auf dem Ast sägen, auf dem sie sitzen“, wenn sie die Reformen mehrheitlich ablehnen.