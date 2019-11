Vorstoß einiger Bundestagsabgeordneter : Sozial- und Frauenverbände warnen vor Prostitutionsverbot

Berlin Fachverbände warnen davor, Sex mit Prostituierten unter Strafe zu stellen. Der Plan einiger Bundestagsabgeordneter für ein sogenanntes Sexkaufverbot schade den Menschen, die in der Sexarbeit tätig sind.

Das erklärten mehrere Sozial- und Frauenverbände am Freitag in Berlin anlässlich des Internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen am Montag (25. November).