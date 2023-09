Fristlose Kündigung Land NRW und Ehefrau von Schröder einigen sich auf Entschädigung

Damit endete eine fast zwölfjährige Zusammenarbeit, in der Schröder-Kim für den Standort Nordrhein-Westfalen werben und die Beziehungen mit Südkorea verbessern sollte. Grund sei ein Besuch des Ehepaars am 9. Mai in der russischen Botschaft zum Jahrestag des Sieges über Nazideutschland gewesen. Bereits zuvor soll die Altkanzlergattin darauf hingewiesen worden sein, sich bei politisch sensiblen Themen zurückzuhalten. Anfang Juli teilte das NRW-Wirtschaftsministerium dem „Spiegel“ auf Nachfrage mit, dass NRW.Global Business und Schröder-Kims Firma Mirae Translation & Communication „sich zur Vermeidung eines Rechtsstreits auf eine gemeinsame Vereinbarung verständigt“ hätten. Beide Parteien seien übereingekommen, „Stillschweigen über den Inhalt der Vereinbarung zu wahren“.