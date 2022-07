Sorge vor Waldbränden : In der Holzindustrie schrillen die Alarmglocken

Foto: AP/Joao Henriques 19 Bilder Hitzewelle in Europa - Brände, Verkehrschaos und Tausende Hitzetote

Exklusiv Berlin In Europa brennt es. Und auch in Deutschland gab es an mehreren Orten erste Feuer. In der Holzindustrie schrillen daher jetzt die Alarmglocken – die Branche mahnt schleunigst einen Umbau der Wälder an.