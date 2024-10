Jahrestag des Hamas-Angriffs auf Israel „Nach dem 7. Oktober sind die Schleusen gebrochen“

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) betonte in seiner Videobotschaft der Serie „Kanzler kompakt“ indes, den Jüdinnen und Juden hierzulande gelte die volle Solidarität des Staates und „aller Anständigen in diesem Land“. Außenministerin Annalena Baerbock schrieb in einem Gastbeitrag für die „Bild am Sonntag“, es beschäme sie, dass sich seit dem Hamas-Überfall auf Israel Jüdinnen und Juden auch in Deutschland unsicherer fühlten und dass antisemitische Angriffe zugenommen hätten. Die Grünenpolitikerin verurteilte dabei auch, dass iranische Raketen gegen den Staat Israel auf deutschen Straßen gefeiert würden. Mehr Solidarität mit Jüdinnen und Juden forderte Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland. Laut Redemanuskript für eine Kundgebung in München sagte er, es brauche „sichtbare und nachhaltige Zivilcourage“, die der jüdischen Gemeinschaft das Gefühl gebe, „hier erwünscht und gewollt zu sein“.