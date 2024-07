Bündnis Sahra Wagenknecht BSW erstmals zweistellig im „Sonntagstrend“

Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) ist fünf Wochen vor den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen im Insa-„Sonntagstrend“ auf einen neuen Rekordwert geklettert. In der Umfrage für die „Bild am Sonntag“ kommt das BSW auf zehn Prozent - ein Prozentpunkt mehr als in der Vorwoche und erstmals ein zweistelliger Wert.