Aktuelle Umfrage AfD erstmals seit 2018 in Wählergunst vor Grünen

Berlin · Zum ersten mal seit Jahren liegt die AfD im „Sonntagstrend“ der „Bild am Sonntag“ wieder vor den Grünen. In der jüngsten Erhebung kommen die Rechtspopulisten auf 16 Prozent, einen Punkt mehr als in der Vorwoche. Die Union bleibt weiter auf dem ersten Platz.

19.03.2023, 15:34 Uhr

Das berichtetet die Zeitung am Sonntag. Die Grünen verloren demnach einen Prozentpunkt und liegen nun bei lediglich 15 Prozent. Zuletzt hatte die AfD in der Umfrage im Jahr 2018 von den Grünen gelegen. Auf dem ersten Platz bleibt in der aktuellen Erhebung den Angaben zufolge die Union mit 28 Prozent (minus eins). Die SPD kommt auf unverändert 21 Prozent. Die FDP legt um einen Prozentpunkt zu auf acht Prozent, auch die Linke gewinnt einen Punkt und kommt auf fünf Prozent. Für den „Sonntagstrend“ hatte das Meinungsforschungsunternehmen Insa im Auftrag der Zeitung vom 13. bis zum 17. März 1202 Menschen befragt. Die statistische Fehlertoleranz wurde mit plus/minus 3,1 Prozentpunkten angegeben. Die Berliner AfD wird derweil weiter von Kristin Brinker geführt. Auf einem Parteitag am Samstag votierten 169 der 211 anwesenden Mitglieder für die 50-Jährige, die ohne Gegenkandidaten antrat. 33 stimmten mit Nein bei 7 Enthaltungen und 2 ungültigen Stimmen. Brinker hatte das Amt vor zwei Jahren übernommen. Sie ist seit 2013 AfD-Mitglied und sitzt seit 2016 im Abgeordnetenhaus. Dort fungiert sie seit 2021 als Vorsitzende der AfD-Fraktion. Brinker war Spitzenkandidatin ihrer Partei bei der Wiederholungswahl am 12. Februar. Die AfD erhielt bei der Wahl 9,1 Prozent der Stimmen und legte damit im Vergleich zur Wahl im September 2021 leicht zu (8,0 Prozent). Brinkers selbstgestecktes Wahlziel - „zwölf Prozent auf jeden Fall“ - verfehlte die Partei aber klar.

(felt/AFP)