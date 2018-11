Sonntagsfrage: SPD sinkt auf 13 Prozent - Höhenflug der Grünen geht weiter

SPD sinkt in neuer Umfrage auf 13 Prozent - Höhenflug der Grünen geht weiter

Berlin Und es geht noch tiefer: In einer neuen Umfrage sackt die SPD auf 13 Prozent ab. Der Höhenflug der Grünen geht dagegen weiter. Sie erreichen jetzt ganze 24 Prozent.

Im wöchentlichen Trendbarometer von RTL und n-tv fällt die SPD um einen Punkt auf nur noch 13 Prozent. Die Grünen springen - möglicherweise im Sog ihrer Erfolge bei den jüngsten Landtagswahlen in Bayern und Hessen - um gleich drei Punkte auf für sie sensationelle 24 Prozent.

Die Union legt in der am Samstag veröffentlichten Erhebung des Forsa-Instituts um einen Punkt auf 27 Prozent zu. Die AfD sinkt leicht auf 13 Prozent (minus 1), die Linke auf 9 Prozent (minus 1). Die FDP ist in der Forsa-Umfrage seit Wochen stabil bei 9 Prozent.