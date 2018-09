Sonntagsfrage: CDU fällt auf Rekordtief

Berlin Die Causa Maaßen hinterlässt ihre Spuren. Wäre am Sonntag Bundestagswahl, würden die Regierungsparteien SPD, CDU und CSU zusammen nur 45 Prozent der Stimmen bekommen. Für eine Mehrheit reicht das nicht.

Die CDU/CSU fällt demnach auf ein Rekordtief im „Politbarometer“ von 28 Prozent, ein Verlust von zwei Prozentpunkten gegenüber der vorangegangenen Umfrage Mitte September. Die SPD könnte nur noch 17 Prozent der Stimmen auf sich vereinen (minus 3). Damit liegen die Sozialdemokraten gleichauf mit den Grünen (17 Prozent, plus 1). Knapp dahinter kommt die AfD auf 16 Prozent (plus 1), auf die Linken entfallen 10 Prozent (plus 2), die FDP bekommt 8 Prozent (plus 1).