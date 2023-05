„Sonntagsfrage“ AfD liegt in Wählergunst jetzt vor Grünen

Berlin · Nach den massiven Verlusten bei der Bremen-Wahl verlieren die Grünen einer aktuellen Umfrage zufolge auch im Rest der Republik deutlich an Zustimmung. Die AfD zieht demnach an ihnen in der Wählergunst vorbei.

16.05.2023, 14:24 Uhr

Ein Mann telefoniert vor einer fiktiven Wahlumfragegrafik (Symbolbild). Foto: dpa/Lino Mirgeler

Im am Dienstag veröffentlichten RTL/ntv-„Trendbarometer“ des Meinungsforschungsinstituts Forsa büßen die Grünen im Vorwochenvergleich einen Punkt ein und fallen auf 15 Prozent. Damit liegen sie hinter der AfD, die 16 Prozent der Befragten wählen würden, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre. Auch die SPD verliert einen Punkt und fällt der Umfrage zufolge auf 17 Prozent. Als einziges Mitglied der Ampel-Koalition gewinnt die FDP einen Punkt hinzu und liegt damit bei acht Prozent. Die Union klettert auf 30 Prozent (+1). Die Linke bleibt unverändert bei vier Prozent. Die grüne Partei beklagt sich über die an ihrer Energiepolitik geäußerte Kritik und meint, sie würde mit ihren Vorschlägen zur Energiewende und zum Einbau von Heizungen das Richtige tun, um die Versäumnisse der früheren Bundesregierungen beim Klimaschutz aufzuholen. Wie das aktuelle RTL/ntv Trendbarometer ergibt, teilt diese Sichtweise der Grünen nur knapp ein Drittel der Bundesbürger (31 Prozent). Eine Mehrheit von 64 Prozent teilt diese Sichtweise hingegen nicht. Mehrheitlich geteilt wird die Sichtweise der Grünen, mit ihrer Klimapolitik das Richtige zu tun, nur von den Anhängern der Grünen selbst (81 Prozent). Von den SPD-Anhängern teilt die Hälfte (50 Prozent) diese Sichtweise der Grünen, von den Anhängern der FDP tun dies nur 23 Prozent. Abkühlung im grünen Kosmos Die Ampel im Bund nach der Wahl in Bremen Abkühlung im grünen Kosmos Die von manchen geäußerte Kritik, die Grünen seien eine „Verbotspartei“, wird von einer Mehrheit der Bundesbürger (56 Prozent) nicht geteilt. 41 Prozent halten den Vorwurf für zutreffend. Auch in dieser Frage unterscheiden sich die Anhänger der drei „Ampel-Parteien“ deutlich: Während erwartungsgemäß von den Anhängern der Grünen selbst (neun Prozent), aber auch von den Anhängern der SPD (20 Prozent) nur eine Minderheit die Kritik teilt, die Grünen seien eine „Verbotspartei“, hält fast die Hälfte der FDP-Anhänger (48 Prozent) – ebenso wie die Anhänger der Unionsparteien (49 Prozent) – diese Kritik an den Grünen für gerechtfertigt. Am häufigsten meinen die Anhänger der AfD (82 Prozent), dass die Grünen eine „Verbotspartei“ seien.

(felt/dpa)