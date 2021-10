Sondierungs-Entscheidung von FDP und Grünen : Scholz freut sich auf Ampel-Gespräche

Berlin SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz sieht den Auftrag zur Regierungsbildung für die kommenden vier Jahre ganz klar bei der SPD. Die nun geplanten Gespräche sind für ihn eine gute Gelegenheit, „das auch umzusetzen“.

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hat sich erfreut gezeigt über die geplante gemeinsame Sondierung mit FDP und Grünen über ein Regierungsbündnis. Die Bürgerinnen und Bürger hätten der SPD einen Auftrag gegeben, dass eine Regierung zustande komme, sagte Scholz am Mittwoch in Berlin. „Es ist jetzt an uns, das auch umzusetzen.“ Es gehe um den Fortschritt Deutschlands. In Angriff genommen werden müsse die wirtschaftliche und industrielle Modernisierung und der verstärkte Kampf gegen den Klimawandel. „Das ist das, was wir nun miteinander bereden werden“, sagte Scholz. „Und morgen geht's dann los.“