FDP-Generalsekretär Volker Wissing über das Sondierungsergebnis : „Wir halten einen früheren Kohleausstieg für wichtig“

FDP-Generalsekretär Volker Wissing sieht im Sondierungsergebnis von SPD, Grünen und FDP ein Geben und Nehmen. Über die Finanzierung der ambitionierten Ampel-Ergebnisse könne erst gesprochen werden, wenn ein Koalitionsvertrag vorliegt.

Wissing Wir haben klare Richtungsentscheidungen getroffen, mit denen nun die Chance besteht, Gesellschaft, Wirtschaft und Staat zu modernisieren. Dazu gehört, dass wir in eine Kapitaldeckung der gesetzlichen Rentenversicherung einsteigen. Richtig ist, dass wir die Schuldenbremse unangetastet lassen und trotzdem ein ambitioniertes Klimaschutzprogramm angehen wollen. Wichtig ist auch, dass wir die Klimaschutzziele mit den Wirtschaftsinteressen in Einklang bringen wollen.

Wissing Wir kennen die Haushaltsspielräume. Wir brauchen aber nicht nur öffentliche, sondern vor allem private Investitionen in Klimaschutz und Digitalisierung. Wenn wir es geschickt angehen, können wir die vorhandenen öffentlichen Mittel so einsetzen, dass sie zusätzliches privates Kapital mobilisieren. Dann entsteht Großes, ohne dass große Schulden gemacht werden.

Wissing Wir brauchen dringend eine Kapitalbildung in der gesetzlichen Rentenversicherung. Ohne sie werden die Steuerzuschüsse und die Beiträge immer weiter steigen. Dass wir jetzt einsteigen in die Kapitaldeckung, ist ein Paradigmenwechsel in der Rentenversicherung seit Bismarcks Zeiten. Ein ganz großer Schritt. Er zeigt, wie reformbereit ein solches Ampelbündnis sein kann. In einem ersten Schritt soll die Rentenversicherung zehn Milliarden Euro vom Bund erhalten, um einen Kapitalstock anzulegen. Das Geld soll etwa in Aktien angelegt werden, Rendite erzielen und von Experten gemanagt werden.