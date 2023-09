Medienbericht Sondersitzung von Innenausschuss zu Schönbohm findet ohne Faeser statt

Berlin · Die Sondersitzung in der Affäre um die Abberufung des ehemaligen Chefs des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik, Arne Schönbohm, wird ohne die Bundesinnenministerin stattfinden. Was dazu bekannt ist.

07.09.2023, 10:19 Uhr

Arne Schönbohm, Präsident des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), wurde abberufen. (Symbolbild) Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Die Ministerin wird am Donnerstagmorgen von einer parlamentarischen Staatssekretärin vertreten, wie die „Welt“ am Mittwochabend aus Regierungskreisen erfuhr. CDU und CSU hatten auf eine Teilnahme der Bundesinnenministerin gedrängt. Bei der ersten Sitzung des Innenausschusses in der Angelegenheit hatte sich Faeser aus „medizinischen Gründen“ vertreten lassen. BSI-Chef Schönbohm muss gehen Abberufung durch Innenministerin BSI-Chef Schönbohm muss gehen Schönbohm geht gerichtlich gegen seine Abberufung vor, die mit einer angeblichen Nähe zu Russland begründet worden war. Er fühlt sich zu Unrecht verdächtigt. Ist der Sicherheitschef ein Sicherheitsrisiko? Wirbel um BSI-Präsident Schönbohm Ist der Sicherheitschef ein Sicherheitsrisiko? Die Ampel-Fraktionen hatten am Mittwoch die von CDU/CSU gewünschte Einberufung der Sitzung zunächst abgelehnt. Sie stimmten ihr dann aber aus Respekt vor den Minderheitenrechten der Unionsfraktion schließlich doch zu, wie die Nachrichtenagentur AFP aus Koalitionskreisen erfuhr. Wer ist Nancy Faeser? Porträt der Bundesinnenministerin Wer ist Nancy Faeser? Eine erste Sondersitzung hatte am Dienstag auf Antrag der Unionsfraktion stattgefunden. Diese forderte anschließend ein zweites solches Treffen und begründete dies auch mit der Abwesenheit Faesers bei der ersten Sitzung. Faeser hatte im November Schönbohm wegen seiner angeblichen Russland-Nähe abberufen. Über die Vorwürfe hatte zuvor das „ZDF Magazin Royale“ von Jan Böhmermann berichtet. Laut „Bild“-Zeitung ließ die Ministerin später den Verfassungsschutz Informationen zu dem abgesetzten Behördenleiter sammeln. Dieser reichte mittlerweile Klage ein - er fordert vom Innenministerium Schadensersatz für seine Absetzung.

(aku/AFP)