Als Verteidigungsministern vereidigt : Kramp-Karrenbauer fordert mehr Geld für die Bundeswehr

Berlin Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer ist am Mittwochmittag offiziell vereidigt worden. Bei einer Sondersitzung des Bundestages hielt die 56-jährige CDU-Chefin anschließend ihre erste Regierungserklärung.

Kramp-Karrenbauer war vor einer Woche zur Verteidigungsministerin ernannt worden, nachdem die bisherige Ministerin Ursula von der Leyen (CDU) zur EU-Kommissionspräsidentin gewählt wurde. Genau 44 Worte zählt die Eidesformel, welche die neue am Mittwoch vor dem Bundestag sprechen musste. Für die angesetzte Sondersitzung mitten in der Sommerpause wurden hunderte Abgeordnete zurück nach Berlin beordert.

Die neue Verteidigungsministerin betonte in ihrer ersten Regierungserklärung die Zuverlässigkeit Deutschlands in der Nato. „Wir sind ein verlässlicher Verbündeter“, sagte die CDU-Vorsitzende. „Wir wissen, auf welcher Seite des Tisches wir sitzen.“ Kramp-Karrenbauer forderte, mehr Geld für Verteidigung auszugeben: „An dem Ziel der Bundesregierung, zwei Prozent (des Bruttoinlandsprodukts) anzustreben - ein Ziel, auf das sich alle Verbündeten wiederholt geeinigt haben - halte ich daher fest.“ Wenn die Bundeswehr die Fähigkeiten zeigen soll, die von ihr verlangt werden, so Kramp-Karrenbauer, dann müsse der Verteidigungshaushalt weiter ansteigen.