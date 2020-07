Sommerurlaub : Maas sichert Türkei Prüfung von EU-Reisewarnung zu

Berlin Die EU hat in dieser Woche die Reisewarnung für mehrere Länder aufgehoben – die Türkei gehörte nicht dazu. Bundesaußenminister Heiko Maas will diese Entscheidung überprüfen lassen, um den Türkei-Tourismus wieder zu ermöglichen.

Bundesaußenminister Heiko Maas hat der Türkei eine Prüfung der wegen der Corona-Krise weiter bestehenden Reisewarnung der Europäischen Union für das Land zugesichert. Gleichwohl betonte Maas bei einem Besuch des türkischen Außenministers Mevlüt Cavusoglu am Donnerstag in Berlin, dass Deutschland im Einklang mit der EU entscheiden werde. Dazu werde es nun regelmäßige Beratungen im Zwei-Wochen-Takt geben. Die EU hatte diese Woche die Reisewarnungen für mehrere Länder außerhalb der Union aufgehoben, die Türkei war allerdings nicht darunter.

Maas betonte, die EU sei mit der ersten Aufhebung von Reisewarnungen einen Schritt in Richtung Öffnung gegangen, "diesem Schritt sollen weitere Folgen". Reisen zum Besuch von Familienangehörigen in der Türkei fielen nicht unter die Warnung. Es gehe aber darum, einen sicheren Tourismus in Zeiten der Pandemie zu gewährleisten. Maßgeblich für die Entscheidung der Bundesregierung sei entsprechend auch die Einschätzung des Robert-Koch-Instituts.