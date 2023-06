„Sommerplan 2023“ der Letzten Generation Konzepte statt Kleber

Dabei könnte sich eine ernsthaft und konstruktiv geführte Debatte über die von bestimmten Bevölkerungsgruppen ausgelösten Emissionen durchaus lohnen. Dass häufige Flugreisen den eigenen CO 2 -Abdruck erhöhen, liegt auf der Hand. Dass steigende Flugpreise wohlhabende Menschen kaum abschrecken, ist allerdings ebenso klar. Was es also statt Klebeaktionen an Privatflugzeugen oder Ferraris braucht, sind kluge Konzepte für Mechanismen und Innovationen, wie es zu einer Minderung der Emissionen durch Menschen kommen kann, für die eine künftig immer höhere CO 2 -Bepreisung keine Einschränkung bedeuten muss. Und der Weg dorthin führt aller Wahrscheinlichkeit nach über (wirtschaftliche) Anreize, nicht über Verbote.