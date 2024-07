Fernduell mit Sommerinterviews Ammersee oder Spree? Söder, Merz und die K-Frage

„Schon vorbei? Schade“, sagt Markus Söder, während im Hintergrund der Ammersee plätschert und die Vöglein zwitschern. Gemeint ist das ZDF-Sommerinterview. Der CSU-Chef kann aber auch sonst nie genug kriegen von Aufmerksamkeit in den sozialen Netzwerken, von Auftritten im TV mit Schnaps und Singsang, vor allem vom politischen Taktieren in eigener Sache. Im Interview-Fernduell mit Friedrich Merz am Sonntagabend geht es daher nicht nur, aber auch um Ambitionen.