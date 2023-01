Chef des Bundes der Steuerzahler „Ich erwarte einen Etappensieg im Kampf gegen den Soli“

Holznagel Der Soli in seiner jetzigen Form wird von weniger als fünf Prozent der Einkommensteuerzahler bezahlt. Für die Politik ist er deshalb eine Reichensteuer durch die Hintertür. Aber Vorsicht: Nicht nur die wirklich Reichen, sondern auch viele kleine und mittlere Unternehmen, Facharbeiter und Fachangestellte zahlen den Soli. Auch Rentner zahlen die Sondersteuer in Höhe von 5,5 Prozent im Zuge der Abgeltungsteuer auf Kapitalerträge. Abgesehen davon finde ich es absurd, dass der Staat in der Energiepreiskrise einerseits Unternehmen und Bürger mit vielen Milliarden unterstützt, sie auf der anderen Seite mit dem Soli aber weiterhin belastet.