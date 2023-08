Söderisst auf Instagram Markus Söder und seine Liebe zum Essen

In einem Live-Stream auf Instagram tauschte sich Söder nun mit Heute-Show-Comedian Fabian Köster über sein Posting-Verhalten aus. „Sie haben heute noch kein Essensbild auf Insta gepostet, geht’s Ihnen gut“, fragte Köster, der zuvor schon häufiger über Bayerns Ministerpräsidenten scherzte. Söder kündigte an, dass noch ein Bild kommen werde, hielt zur Bestätigung seine Leberkassemmel in die Kamera. In dem Stream, der zeitweise über 8000 Zuschauer hatte, gab Söder auch kund, dass seine Töchter immer wieder sagen würden, er solle weniger und gesünder essen. Dennoch greife er lieber auf fleischhaltige Speisen zurück, die er auch gerne postet, denn: „Die Bratwurst sieht ja auch besser aus als ich“, so der CSU-Politiker. Statt illegale Drogen zu nehmen, konsumiere er lieber Speisen: „Knabbern ist besser als kiffen.“ Zum Ende des Live-Streams versuchte Köster, sich als Söders neuer Fotograf zu etablieren. Doch an den Diensten des Comedians habe er kein Interesse, er brauche vielmehr jemanden mit Qualität, so der bayerische Ministerpräsident.