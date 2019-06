Die Verjüngung der CSU : Söder will Youtuber-Festival gründen und Preis für Influencer verleihen

Söder will Youtuber-Festival gründen und Preis für Influencer verleihen

München Bayerns Ministerpräsident Markus Söder will ein Youtuber-Festival ins Leben rufen. Und Influencer wie Rezo könnten dann trotz seiner Kritik an der Union sogar einen Preis gewinnen.

Das „erste große“ Festival dieser Art solle nach seinem Wunsch in München stattfinden, sagte der CSU-Vorsitzende der "Süddeutschen Zeitung" von Mittwoch. „Das ist eine Form der Kommunikation, die wir stärker beachten müssen. Youtuber sind häufig größere Stars als Filmschauspieler“, sagte Söder.

Details zu dem von ihm erwünschten Festival nannte Söder noch nicht, die Idee befinde sich „noch im Anfangsstadium“. Söder räumte nach den Erfahrungen mit den Angriffen des Youtubers Rezo auf CDU und CSU im Endspurt des Europawahlkampfs ein, dass auch Bayern sich bei Digitalthemen besser aufstellen müsse. Rezo hatte in einem vielbeachteten Video dazu aufgerufen, bei der Europawahl insbesondere wegen der Klimapolitik weder die Union, noch die SPD oder die AfD zu wählen.

Jemand wie Rezo könnte nach Söders Plänen trotz seiner Angriffe künftig in Bayern sogar mit einem Preis gewürdigt werden - Söder kündigte an, ab dem nächsten Jahr auch einen Influencer-Preis ausloben zu wollen. Influencer sind Menschen, die im Internet so präsent sind, dass sie als einflussreich auf andere gelten.