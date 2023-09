„Es braucht jetzt eine grundlegende Wende“ Söder will „Deutschlandpakt“ für geregelte Migration in Deutschland

Experten rechneten in diesem Jahr mit bis zu 400.000 Asylanträgen, sagte Söder am Montag nach einer Sitzung seines, Parteivorstandes in München. Er wiederholte seine Forderung nach einer Obergrenze in Höhe von rund 200.000 Asylbewerbern pro Jahr in der Bundesrepublik. „Es braucht eine Integrationsgrenze als Richtwert für unser Land“, sagte Söder.