Nach Bundestagsbeschluss : Söder will Bürgergeld im Bundesrat blockieren

München/Berlin „Menschenundwürdig“ wäre nach Ansicht des Sozialverbandes eine Verzögerung bei der Einführung des Bürgergeldes. Doch für CSU-Chef Söder ist das Gesetz nicht zustimmungsfähig, sondern ungerecht.

Zur Begründung sagte Söder: „Das Bürgergeld benachteiligt die unteren Einkommensgruppen, die hart arbeiten müssen: Kassiererinnen, Friseurinnen, Busfahrer, Polizeimeister, die jeden Tag versuchen, über die Runden zu kommen - und am Ende feststellen müssen, dass Nichtarbeiten annähernd so lukrativ ist wie Arbeiten. Das ist ungerecht“, sagte er.

Der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Carsten Schneider (SPD), warf der Union vor, „Geringverdiener gegen Bedürftige und Leistungsempfänger auszuspielen“. Gerade in Ostdeutschland würden nach seinen Worten viele Menschen von den neuen Bürgergeld-Regelungen profitieren. „Das ist ein unverantwortliches taktisches Spiel auf dem Rücken sehr vieler Menschen in Ostdeutschland“, sagte er der „Rheinischen Post“ mit Blick auf die Union. Das Bürgergeld schaffe für viele Langzeitarbeitslose in Ostdeutschland zudem „eine stabile Brücke in die Arbeitswelt“.