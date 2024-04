„Besondere Überraschung“ Söder verlost „Mega-Osterei“ mit seinem Gesicht drauf

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat am Osterwochenende mit einem skurrilen Video von sich reden gemacht. In einer 35-sekündigen Sequenz, die er am Sonntag auf Instagram und X (früher Twitter) veröffentlichte, pries er ein überdimensionales Schokoladen-Osterei an, das sein eigenes Gesicht trug.