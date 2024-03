„Kleine Weltraummacht“ Söder unterzeichnet Absichtserklärung für Mondkontrollzentrum

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat zusammen mit dem Generaldirektor der Europäischen Raumfahrtagentur ESA, Josef Aschbacher, und Vertretern des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) eine Absichtserklärung für den Bau eines Mondkontrollzentrums in Oberpfaffenhofen bei München unterzeichnet. Sein Bundesland stelle 33 Millionen Euro zur Verfügung, „damit künftig Mondmissionen möglich sind“, sagte Söder am Mittwoch in Oberpfaffenhofen.