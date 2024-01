Bayerns Ministerpräsident Söder sieht Demos gegen Rechts als „Weckruf für die Ampel“

Am Sonntag hatte er im „Handelsblatt“ die Streichung von Finanzmitteln für die AfD aus der staatlichen Parteienfinanzierung ins Gespräch gebracht. Dazu sagte er nun, dass die Situation nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom Dienstag „etwas klarer“ sein werde. Das Verfassungsgericht entscheidet dann darüber, ob die in zwischen in Die Heimat umbenannte NPD von staatlichen Zuschüssen ausgeschlossen wird.