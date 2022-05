„Indiskutabler Stil“ : Söder nennt Rücktritt von CSU-Generalsekretär „menschliche Tragödie“

München CSU-Chef Markus Söder hat den Rücktritt von Generalsekretär Stephan Mayer als „menschliche Tragödie“ bezeichnet. Er kündigte an, dass die Nachfolge „zeitnah“ geklärt werden solle.

CSU-Chef Markus Söder hat die Umstände um den Rücktritt von CSU-Generalsekretär Stephan Mayer als „menschliche Tragödie“ bezeichnet. Die offenkundige Wortwahl Mayers in einem Gespräch mit einem Journalisten sei nicht zu akzeptieren und auch nicht Stil der CSU, sagte Söder am Mittwoch in München.