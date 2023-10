„Schlechteste Regierung, die Deutschland je hatte“ Söder fordert von Scholz Entlassung von Habeck und Baerbock

Skeptisch zeigte sich Söder hinsichtlich eines gemeinsamen Vorgehens mit der Ampel im Zuge des von Scholz angebotenen Deutschlandpakts. Die Texte, die für das kommenden Spitzentreffen von Bund und Ländern im Umlauf seien, seien ausbaufähig. Zur Eindämmung der hohen Zuwanderungszahlen ist nach seiner Ansicht eine Grenzpolizei in ganz Deutschland notwendig. „Wir brauchen eine solche Grenzpolizei für ganz Deutschland an der Grenze, es reicht nicht nur in Bayern, wir brauchen das insgesamt.“ Es werde nicht reichen, ein paar stationäre Grenzkontrollen zu haben, sagte Söder. In Bayern gibt es seit fünf Jahren eine Grenzpolizei. Söder forderte Scholz zum Handeln in der Migrationskrise auf. Der Bundeskanzler müsse liefern, sagte Söder. Beim Thema Migration habe man nicht ein oder zwei Jahre Zeit. Dann liege man falsch, betonte Söder.