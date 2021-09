Akzeptieren kein Gender-Gesetz : Söder lässt Gender-Sprachleitfäden an Unis überprüfen

Söder lässt Gender-Sprachleitfäden an Unis überprüfen

Augsburg Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) lässt die Leitfäden der Hochschulen zur sprachlichen Gleichbehandlung der Geschlechter überprüfen. „Wir als CSU akzeptieren kein Gender-Gesetz und keine Gender-Strafzettel“, sagte Söder.

Zwar sollten alle darauf achten, Sensibilität und Respekt in der Sprache zu zeigen, sagte Söder der „Augsburger Allgemeinen“ am Mittwoch. „Es geht aber nicht, dass Sprache am Ende verordnet wird. Es kann nicht sein, dass wir eine Art Gendergesetz oder Genderstrafzettel bekommen.“