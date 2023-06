Union auf der Suche nach Rezepten gegen die AfD Markus Söder hat den Bogen überspannt

Meinung | Berlin · „Bürgerlicher“ Protest, normaler Wahlkampf oder blanker Populismus? Eine Demonstration gegen das Heizungsgesetz lockte am Wochenende in Bayern 13 000 Menschen an - auch CSU-Chef Markus Söder. Der hätte sich von dieser Veranstaltung allerdings fernhalten sollen.

12.06.2023, 14:24 Uhr