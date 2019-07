Neues Gesetz geplant : So viele Millionen Euro Kindergeld gehen ins Ausland

So viele Millionen Euro Kindergeld gehen ins Ausland

Berlin Alle EU-Ausländer haben für die Dauer ihres Arbeitsaufenthalts in Deutschland einen Anspruch auf Kindergeld – auch wenn der Nachwuchs in einem anderen Land lebt. Die Zahlen steigen.

Alle EU-Ausländer haben nach geltendem Recht für die Dauer ihres Arbeitsaufenthalts in Deutschland einen Anspruch auf Kindergeld - auch wenn der Nachwuchs in einem anderen Land lebt. Auch deutsche Kinder, die im EU-Ausland leben, haben solche Ansprüche. „Das ist Ausfluss der Arbeitnehmerfreizügigkeit, eine der Grundfreiheiten der EU“, hieß es seitens der Regierung.

Mit dem neuen „Gesetz gegen illegale Beschäftigung und Sozialleistungsmissbrauch“ will die Regierung künftig auch den Kindergeldanspruch von Ausländern neu fassen. Dadurch solle „eine unangemessene Inanspruchnahme des Systems der sozialen Sicherheit in Deutschland“ verhindert werden, erklärte die Regierung. Insbesondere solle der Kindergeldanspruch für nichterwerbstätige Unionsbürger eingeschränkt werden. Kindergeld werde dann in den ersten drei Monaten nur ausgezahlt, wenn auch inländische Einkünfte nachgewiesen würden.