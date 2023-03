Mehrere Hunderttausend Euro So viel verdient Sahra Wagenknecht durch Nebeneinkünfte

Die Abgeordnete ist in der Linken umstritten, weil sie die Gründung einer neuen Konkurrenzpartei erwägt. Eine Entscheidung will sie bis zum Jahresende treffen. In einem Gespräch mit ZDFheute.de sagte sie: „Ich kann mir auch eine Perspektive als Schriftstellerin und Publizistin vorstellen.“